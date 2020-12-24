Land Rover Defender - нова версія легендарного позашляховика, яка втілює мрії в реальність.

У листопаді цього року у київського дилера Jaguar Land Rover Київ Захід відбулася презентація короткобазного Defender 90, раніше автомобіль був представлений в кузові 110.

Новий Defender може похвалитися розширеними можливостями, поліпшеними специфікаціями та двигунами. Цей позашляховик просто створений для екстремального відпочинку.

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Land Rover Defender - нова версія легендарного позашляховика, яка втілює мрії в реальність. Вона повністю адаптована під сучасні вимоги, екологічні потреби та економічний розвиток світового ринку автомобілів. Як відзначають консультанти дилерського центру Jaguar Land Rover Київ Захід на Кільцевій, Defender стане ідеальним вибором для мандрівників і шукачів пригод.

Вдосконалені функції:

• Wade - безпечне подолання водних перешкод за допомогою спеціально обладнаної пневматичної підвіски та кутової 3D камери, яка зможе точно визначити глибину водойми.

• Terrain Response 2 - система адаптації до дорожніх умов, яка безперервно аналізує дорожнє покриття й автоматично вибирає найкращі налаштування двигуна, трансмісії, амортизаторів та реакцію дросельної заслінки.

• All Terrain Progress Control - контроль управління і швидкості при зміні дорожніх знаків і правил водіння на конкретному відрізку дороги.

• ClearSight - повна видимість автомобіля з передачею зображення з камери заднього огляду забезпечує інформацією і попереджувальними сигналами при наближенні до перешкод або інших транспортних засобів.

• Система безпечного старту на нестабільних поверхнях і слизьких дорогах, а також застереження про наближення автомобіля в мертвій зоні і екстрене гальмування під час зіткнення з перешкодою.

• Легке паркування з повним оглядом на 360 ° за допомогою передачі якісного 3D зображення.

• Адаптивний круїз контроль - дотримання безпечної відстані між учасниками дорожнього руху. Наявність функції автономної зупинки для запобігання зіткнень з авто попереду.

• Гарантоване дотримання смуги руху - активується рульовою адаптивно-коригувальний механізм для забезпечення правильного і коректного водіння.

З Defender легко пересуватися по пересіченій місцевості. Він визнаний експертами як надпотужний і багатофункціональний автомобіль з максимальним захистом і високим ступенем безпеки для водія. Тому управління Defender принесе задоволення з першої хвилини, подарує відчуття ейфорії та повне злиття з позашляховиком.

Defender володіє повним контролем над системою управління. Як сказав редактор журналу Top Gear Джек Рікс, після участі в тест-драйві з різними умовами експлуатації: «Це міцний і найбільш витривалий позашляховик, який ми коли-небудь тестували та одночасно вишуканий і якісно обладнаний сімейний автомобіль для міста».

Директор дилерського центру Jaguar Land Rover Київ Захід Сергій Івасюк зазначив: «За кермом цього автомобіля кожен зможе підкорити свої вершини, отримати задоволення від швидкості та насолодитися красою навколо».

Переконатися в досконалості нового Defender 110 вже сьогодні ви зможете на тест-драйві в Jaguar Land Rover Київ Захід.

Київ, Кільцева дорога, 1-А (Одеська площа)

www.landrover-vidi.com | +38 044 591 00 00

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Автор: УНІАН