На відміну від звичайних китайських "скутерів", ці апарати розроблені спеціально для військових.

Мотоцикли і електросамокати стали реальністю на фронті. У більшості випадків це звичайні цивільні машини, які використовуються за відсутністю кращих альтернатив. Але деякі українські спецпризначенці під час виконання бойових місій на фронті використовують спеціальні військові самокати. Про це пише Business Insider.

Електросамокати Mosphera латвійської фірми Global Wolf Motors є приблизно вдвічі більшими за звичайні електросамокати, мають підвищену позашляхову прохідність, можуть розвивати швидкість до 100 км/год, долати до 300 км на одному заряді акумулятора і при цьому важать лише 70 кг, що все ще істотно менше, ніж у мотоциклів.

Як розповів засновник і генеральний директор компанії-виробника Клавс Ашманіс, ці самокати використовуються для доставки спорядження на передову, проведення розвідки у ближньому російському тилу та для швидкої евакуації легкопоранених військових.

Відео дня

За словами Ашманіса, від початку електросамокати Mosphera розроблялися для використання на військових базах та для прикордонного патрулювання, але їх використання в Україні показало, що вони можуть бути корисними і в умовах реальної війни.

Наприклад, вони чудово справляються з пересуванням у лісистій місцевості, де більшим транспортним засобам дуже важко маневрувати між деревами. А відносно мала вага самоката означає, що його легко витягнути, якщо він десь застрягне. Електросамокати також набагато легше сховати, коли вони не використовуються, наприклад, у кущах або під гілками.

"Ми були здивовані тим, на що вони справді здатні", – сказав керівник компанії-виробника.

Російська сторона теж використовує мотоцикли та електросамокати на фронті, але, як зазначає Ашманіс, продукція його компанії краще підходить для цього, бо була від початку рощзроблена для військових потреб.

Війна в Україні: новини озброєнь

Як писав УНІАН, Україна і Данія домовилися про спільне будівництво заводу, який виготовлятиме ракети і дрони. Завод побудують на території Данії, у недосяжності для російських ракет.

Також ми розповідали, що виробництво українських САУ "Богдана", яке налагодили вже фактично в умовах війни, сягнуло позначки у щонайменше 345 одиниць. Також виготовлено більше 100 причепних версій гармати.

Вас також можуть зацікавити новини: