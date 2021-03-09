Електропікап GMC Hummer EV буде доступний в чотирьох версіях, які виходитимуть на ринок по черзі щороку, починаючи з 2021.

Після офіційного анонсу електропікапу GMC Hummer EV американський автовиробник нарешті оголосив дату прем'єри його рідного брата - електричного кросовера GMC Hummer EV SUV.

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Про це повідомляє портал ITC.ua.

"Модель отримає ту ж платформу і технічні характеристики, але буде відрізнятися великим комфортом для транспортування пасажирів, а не вантажів", - йдеться в повідомленні.

Американці також не упустили можливість в черговий раз показати свій новий пікап GMC Hummer EV. Тестовий зразок привезли на зимовий полігон в північній частині штату Мічиган, де не було нестачі в снігу і льоду. При цьому фахівці компанії не просто покаталися боком по слизькій дорозі - вони тестували, калібрували та вносили фінальні поліпшення в Налаштування системи повного приводу з контролем вектора тяги, а також електронну систему контролю стійкості.

У цьому ж відео творці оголосили дату прем'єри другої моделі нового сімейства-кросовера GMC Hummer EV SUV. Анонс відбудеться 3 квітня 2021 року, тобто через майже півроку з моменту презентації пікапа GMC Hummer EV.

Нагадаємо, що електропікап GMC Hummer EV буде доступний в чотирьох версіях, які будуть виходити на ринок по черзі щороку, починаючи з 2021. Стандартна версія Hummer EV2 отримає два електродвигуни Ultium Drive з потужністю 625 к.с. і крутним моментом 7,400 lb-ft (10,033 Нм), запасом ходу близько 400 км (250+ миль). Її вартість складе $79,995, але продажі стартують тільки навесні 2024 року.

Наступний за рівнем оснащення версія Hummer EV2X отримає аналогічну за характеристиками пару електродвигунів, проте запас ходу буде збільшений до 480 км (300+ миль), а Архітектура переведена з 400 В на 800 в.додатково до стандартних особливостей початкової версії ця модифікація отримає підтримку режимів CrabWalk і Extract Mode, а також підвіску Adaptive Air Suspension. Вартість даної версії дорівнює $89,995, термін виходу на ринок - весна 2023 року.

Варіант EV3X оснащується трьома електродвигунами сумарною потужністю 800 к. с. і з крутним моментом 9,500 lb-ft (12,880 Нм), що дозволило реалізувати функцію Torque Vectoring. Запас ходу залишився незмінним у порівнянні з попередньою версією - 480 км (300+ миль). Такий Hummer можна буде придбати восени 2022 року за ціною $99,995.

І, нарешті, Hummer EV Edition 1-три двигуни (1000 к.с. / 11,500 lb-ft / 15,600 Нм), розгін до 100 км/год за 3 секунди, запас ходу понад 560 км (350+ миль), пакет Extreme Off-Road, режим Watts to Freedom, особлива обробка і підтримка швидкісної зарядки 350 кВт, яка додає 160 км (100 миль) ходу за 10 хвилин зарядки. Ця версія вийде на ринок вже восени поточного року за ціною $112,595, проте всі заплановані до виробництва екземпляри вже розпродані.

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Автор: УНІАН