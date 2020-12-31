Рух транспорту біля метро узгоджено з розкладом проходження останніх поїздів.

Київська міська державна адміністрація оприлюднила перелік маршрутів наземного громадського транспорту, який працюватиме на 2 години довше в новорічну ніч, з 31 грудня 2020 року на 1 січня 2021 року.

Про це йдеться в повідомленні Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Читайте такожУ Львівській області водії за 10 годин 800 разів перевищили швидкість: де стоять нові камери

Зокрема, продовжено рух: автобусів – №№17, 20, 21, 23, 33-Т, 37, 46, 48, 51, 55, 69, 72, 99, 101, 102, 104, 114, 115; тролейбусів – №№3, 8, 12, 16, 18, 24, 26, 30, 37, 38, 41, 42, 50-К; трамваїв – №№ 1, 3, 8, 12, 14, 28.

Докладний розклад останніх відправлень маршрутів доступний на сайті КП "Київпастранс" за посиланням.

Робота громадського транспорту в Києві у ніч 31 грудня

У новорічну ніч столичне метро працюватиме на 2 години довше. Останній поїзд вирушить з кожної станції в різний час. З центру міста – близько 02:15. Додаткові години роботи додаються до звичайного розкладу кожної станції, розміщеного на вході й на платформі. Рух транспорту біля метро узгоджено з розкладом проходження останніх поїздів.

На станції "Золоті ворота" 31 грудня, 1 і 7 січня можливе короткочасне закриття на вхід, щоб усі охочі могли дістатися ялинки на Софійській площі. У цей час всі ескалатори працюватимуть на підйом для уникнення тисняви на платформі.

На станціях "Хрещатик", "Контрактова площа", "Поштова площа", "Майдан Незалежності" 31 грудня, 1 і 7 січня також можливе обмеження входу для уникнення тисняви на платформах.

Столичний фунікулер у новорічну ніч працюватиме цілодобово.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юлія Петриченко