Новий комерційний директор "Укрзалізниці" при призначенні на посаду міг приховати факт конфлікту інтересів.

Керівництво "Укрзалізниці" безпідставно знизило ціни на вантажоперевезення на 20%, порушивши тим самим конкурентне середовище на ринку перевезень.

Про це йдеться у запиті низки народних депутатів України (Сергій Шахов, Владислав Поляк, Борис Приходько, Василь Петьовка, Роберт Горват, Валерій Лунченко) до прем'єр-міністра України, передає ZN.ua.

Керівництво "Укрзалізниці" значно знижує ціни на ринку, завдаючи шкоди як власному рухомому складу, так і іншим гравцям ринку, зазначено в документі.

Народні депутати вказують, що зниження ціни відбувається з 9 грудня за допомогою використання, так званих «голландських аукціонів», а саме зниження стартової ціни. Так, останній місяць піввагони надаються за ціною 343 грн/добу, обкатишевози – 500 грн/добу, зерновози – 533 грн/добу, цементовози – 373 грн/добу, мінераловози – 597 грн/добу, універсальні платформи – 267 грн/вагон за добу, платформи-лісовози – 184,6 грн/вагон, криті вагони – 536 грн/вагон на добу, вагони-Термоси – 475 грн/вагон на добу (ціни вказані без ПДВ), що на порядок нижче цін, затверджених на 2020 рік урядом.

Встановлення цін на вантажоперевезення залежить безпосередньо від новопризначеного комерційного директора «Укрзалізниці» Іраклія Езгубая. За інформацією народних депутатів, при призначенні на посаду Езгубай всупереч закону України «Про запобігання корупції» не вказав можливий конфлікт інтересів, оскільки є співзасновником компанії, що надає послуги залізничних перевезень «Дженерал Контейнер Сервісес».

При цьому, за інформацією нардепів, після внесення розбалансування на ринку перевезень, компанія, одним із засновників якої є Езгубай, відкрила кілька нових напрямків діяльності і почала проводити перевезення в інтересах іншої компанії «Рісоіл Термінал» - співзасновника «Дженерал Контейнер Сервісес».

Нардепи просять Кабмін розібратися в можливих негативних наслідках діяльності Езгубая, адже за оцінками експертів, така цінова політика у 2021 році може призвести до технічного дефолту «Укрзалізниці», а у 2024 до зупинки роботи компанії.

Водночас новий керівник підприємства Володимир Жмак неодноразово декларував наміри відмовитися від крос-субсидування пасажирських перевезень за рахунок прибутку від вантажних перевезень, переклавши цю статтю витрат на дотації з держбюджету. Залучення додаткових коштів з бюджету замість розподілу прибутку всередині компанії дозволило чиновникам провести значне зниження цін.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що в "Укрзалізниці" готують документ, який може "обвалити" ринок залізничних перевезень в Україні, а також значно занижує ціни на перевезення в країні, обмежуючи при цьому рівний доступ бізнесу до транспорту і залишаючи вигідні умови тільки для великих вантажовідправників.

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Автор: УНІАН