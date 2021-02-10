За керування автомобілем без водійського посвідчення пропонується запровадити адміністративний арешт та конфіскацію автомобіля.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на прес-конференції.
Він розповів, що минулого року 120 тис. осіб були позбавлені прав за керування автомобілем у нетверезому стані. Понад 9 тис. 400 осіб, будучи позбавленими права керування транспортними засобами, повторно сіли за кермо у стані сп’яніння. Втретє п’яними сіли за кермо – 7 тис. 904 особи.
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Геращенко наголосив, що штраф у 10 тис. грн не лякає таких правопорушників. «Законопроект №2695 передбачає, якщо людина вдруге сіла п’яна за кермо то штраф буде у 40 тис. грн, але й суд може вирішити продати твою машину примусово, а гроші надійдуть порушнику, а якщо людина втретє сяде п’яна за кермо тоді машину суд може забрати, а гроші за неї йдуть в бюджет країни, а не власнику», - зазначив він.
Крім того, за повторне керування автомобілем у нетверезому стані впродовж року суд може присудити адміністративний арешт на 10-15 діб.
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