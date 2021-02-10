Такі нововведення передбачені відповідним законопроектом.

За керування автомобілем без водійського посвідчення пропонується запровадити адміністративний арешт та конфіскацію автомобіля.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на прес-конференції.

Він розповів, що минулого року 120 тис. осіб були позбавлені прав за керування автомобілем у нетверезому стані. Понад 9 тис. 400 осіб, будучи позбавленими права керування транспортними засобами, повторно сіли за кермо у стані сп’яніння. Втретє п’яними сіли за кермо – 7 тис. 904 особи.

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Геращенко наголосив, що штраф у 10 тис. грн не лякає таких правопорушників. «Законопроект №2695 передбачає, якщо людина вдруге сіла п’яна за кермо то штраф буде у 40 тис. грн, але й суд може вирішити продати твою машину примусово, а гроші надійдуть порушнику, а якщо людина втретє сяде п’яна за кермо тоді машину суд може забрати, а гроші за неї йдуть в бюджет країни, а не власнику», - зазначив він.

Крім того, за повторне керування автомобілем у нетверезому стані впродовж року суд може присудити адміністративний арешт на 10-15 діб.

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Автор: Дмитро Хилюк