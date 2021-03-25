Черга розтягнулася від початку перону і до кас, розташованих під землею.

У Святошинському районі Києва в четвер, 25 березня, на кінцевій зупинці трамвая №3 пасажири вишикувалися в гігантську чергу.

Про це повідомляє Obozrevatel.

За їхніми даними, черга розтягнулася на 100 метрів - від початку перону і до кас, розташованих під землею.

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Відзначається, що люди практично не дотримувалися безпечної дистанції, але переважна більшість з них були в масках. Серед порушників в основному була молодь, яка перебувала в натовпі без засобів захисту.

Співробітники станції повідомили виданню, що рахують пасажирів і пускають їх на платформу таким чином, щоб не перевищувати дозволену кількість.

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Київ з 23 березня знаходиться в "червоній" зоні карантину, хоча на рівні місцевої влади карантин був посилений ще з 20 березня.

"Червона" зона передбачає низку обмежень на території, яка підпадає під її дію.

Кабмін дозволив місцевій владі встановлювати обмеження на роботу транспорту в "червоних" регіонах.

У Києві вирішили, що транспорт зупиняти не будуть, проте він працюватиме з низкою обмежень. Зокрема - транспортні засоби мають бути заповнені лише на 50% місць.

У Держспоживслужбі заявили, що в Києві перевірятимуть приватних перевізників на предмет дотримання норм карантину про перебування в салоні обмеженого числа пасажирів

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Автор: Денис Прядко