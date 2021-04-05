Відсьогодні громадський транспорт в Миколаєві ходить тільки в години пік.

У Миколаєві утворився транспортний колапс через нові карантинні обмеження.

Про це повідомляє місцеве видання "Преступности.Нет".

Відсьогодні громадський транспорт в місті ходить тільки в години пік - з 6:30 до 9:00 і з 16:30 до 19:00. Крім того, значно зменшилася кількість маршруток, а комунальний транспорт ходить в режимі вихідного дня.

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Водночас, служби таксі підняли вартість своїх послуг.

"Якщо раніше можна було доїхати з мікрорайону Намивши (вулиця Озерна) до центру за 80 гривень, то зараз це обійдеться в 112 гривень», - повідомляє видання.

Видання пише, що маршрутні таксі беруть тільки пасажирів на сидячі місця і тільки за перепустками, у зв'язку з цим багато хто просто не зупиняється на багатьох зупинках. А багатьох маршрутних таксі просто немає на маршрутах.

Локдаун у Києві: що відомо

З 5 квітня 2021 року в Києві почали діяти більш суворі обмеження карантину через критичну ситуацію з коронавірусом. Вони введені як мінімум до 16 квітня включно, але вони можуть бути продовжені.

Всі школи та дитячі садки столиці закриті. Заклади громадського харчування зможуть працювати тільки на винос або в режимі доставки.

Весь громадський транспорт і метро працює за спеціальними перепустками.

По можливості всі працівники різних закладів і установ мають бути переведені на віддалену роботу або у відпустку.

За дотриманням локдауну стежитимуть правоохоронці.

Також у Києві продовжать діяти всі обмеження "червоної" зони: зокрема буде заборонено роботу кінотеатрів, музеїв і ТРЦ, а на вулицях і в громадських місцях заборонено перебувати без маски.

Потяги "Укрзалізниці" продовжать їздити через Київ і область без зміни графіка, буде виконуватися посадка і висадка пасажирів. У поїздах і на вокзалі вводиться обов'язковий масочний режим.

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Автор: Денис Прядко