У Миколаєві утворився транспортний колапс через нові карантинні обмеження.
Про це повідомляє місцеве видання "Преступности.Нет".
Відсьогодні громадський транспорт в місті ходить тільки в години пік - з 6:30 до 9:00 і з 16:30 до 19:00. Крім того, значно зменшилася кількість маршруток, а комунальний транспорт ходить в режимі вихідного дня.
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Водночас, служби таксі підняли вартість своїх послуг.
"Якщо раніше можна було доїхати з мікрорайону Намивши (вулиця Озерна) до центру за 80 гривень, то зараз це обійдеться в 112 гривень», - повідомляє видання.
Видання пише, що маршрутні таксі беруть тільки пасажирів на сидячі місця і тільки за перепустками, у зв'язку з цим багато хто просто не зупиняється на багатьох зупинках. А багатьох маршрутних таксі просто немає на маршрутах.
Локдаун у Києві: що відомо
- З 5 квітня 2021 року в Києві почали діяти більш суворі обмеження карантину через критичну ситуацію з коронавірусом. Вони введені як мінімум до 16 квітня включно, але вони можуть бути продовжені.
- Всі школи та дитячі садки столиці закриті. Заклади громадського харчування зможуть працювати тільки на винос або в режимі доставки.
- Весь громадський транспорт і метро працює за спеціальними перепустками.
- По можливості всі працівники різних закладів і установ мають бути переведені на віддалену роботу або у відпустку.
- За дотриманням локдауну стежитимуть правоохоронці.
- Також у Києві продовжать діяти всі обмеження "червоної" зони: зокрема буде заборонено роботу кінотеатрів, музеїв і ТРЦ, а на вулицях і в громадських місцях заборонено перебувати без маски.
- Потяги "Укрзалізниці" продовжать їздити через Київ і область без зміни графіка, буде виконуватися посадка і висадка пасажирів. У поїздах і на вокзалі вводиться обов'язковий масочний режим.
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