Обвал стелі на 'Теремках': в метро Києва пояснили, що сталося

Це пов’язано з попередніми пошкодженнями конструкцій виходу через обстріли.

Станція київського метро "Теремки", де раніше сталося пошкодження стелі, працює у звичайному режимі, рух поїздів здійснюється без змін.

Як повідомляє Київська міська державна адміністрація, близько 22:30 в неділю, 15 лютого, зафіксовано локальне пошкодження окремих елементів підвісної стелі одного з виходів станції. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

"У Київському метрополітені пояснюють: інцидент стався через неодноразові попередні пошкодження конструкцій виходу, отримані під час обстрілів. Частина дефектів мала прихований характер і не була помітною під час візуальних оглядів. При цьому проводились підготовчі роботи для подальшого часткового ремонту виходу", - ідеться у повідомленні.

Так, наразі фахівці продовжують обстежувати систему підвісної стелі та загалом підземний перехід станції.

Метро на Виноградар почали будувати у 2019 році. Дві нові станції планувалося відкрити ще у 2021 році.

У грудні 2025 року керівник київського метрополітену Віктор Вигівський повідомив, що Київський метрополітен не зможе запустити рух на ділянці до Виноградаря у 2026 році, оскільки завершення робіт планується не раніше 2027 року.

Голова фракції "Слуга народу" у Київраді Андрій Вітренко заявив, що вартість добудови метро на Виноградар зросла у шість разів від попередніх розрахунків.

За його словами, проєкт добудови реалізовуватимуть коштом міського бюджету. Початково сума становила близько 4 млрд грн, але згодом зросла до 24 млрд грн.

