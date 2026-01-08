На Київщині через аварію на ЛЕП затримали низку поїздів

Найбільше затримується рейс №10/9 Будапешт - Київ.

У Київській області впала опора зовнішньої лінії електропередачі 110 кВ на контактну мережу залізниці, через що була знеструмлена одна з дільниць. Про це повідомила "Укрзалізниця".

Зазначається, що найбільше затримується рейс №10/9 Будапешт - Київ.

"Перешкоду вже усунули, напругу відновлено, рух поїздів поступово нормалізується. Для пасажирів, які прибудуть до Києва під час комендантської години, КМДА організувала автобусні трансфери містом", - додали в УЗ.

Відео дня

Також столичні канали повідомляли, що повністю зупинився у полі поїзд Перемишль - Київ: він запізнювався вже на понад 5 годин і був світла немає.

У КОВА раніше попередили, що на територію області насувається потужний циклон.

"Наразі на дорогах Київщини працюють 433 одиниці спецтехніки. У посиленому режимі задіяні всі комунальні служби, патрульна поліція та підрозділи ДСНС", - сказано у повідомленні.

Також зазначалось, що через складні погодні умови в області зафіксовано аварійні відключення електроенергії. На вечір енергетикам уже вдалося відновити електропостачання для 30 тисяч споживачів.

"Роботи ускладнюються ожеледицею, падінням дерев, численними обривами ліній електропередачі та складним доступом до місць пошкоджень. Зараз без електропостачання залишаються понад 142 тисячі клієнтів", - додали там.

Наслідки негоди на Київщині

Раніше повідомлялось, що 75 000 родин на Київщині залишилися без світла через негоду: найбільше знеструмлених сімей було у Бориспільському, Обухівському, Білоцерківському та Бучанському районах.

Вас також можуть зацікавити новини: