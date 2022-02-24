Аеропорт Харків увечері 23 лютого тимчасово закрили на кілька годин.

Аеропорт Харків увечері 23 лютого тимчасово закрили на кілька годин, аналогічна ситуація з аеропортом Дніпро.

Про це повідомляє видання avianews.

Аеропорт Харків увечері 23 лютого тимчасово закрили на кілька годин, йдеться в повідомленні для льотного складу NOTAM №A0572/22. Аналогічний припис в NOTAM № A0573/22 з'явилося для аеропорту Дніпро.

Єдина злітно-посадкова смуга Харкова 07/25 не приймає рейси з 20:35 23 лютого до 08: 35 24 лютого за київським часом. Повідомлення про закриття опубліковано о 20:30.

На табло аеропорту Харків зазначено, що скасовано приліт рейсу Windrose ("Роза Вітрів") 7W145 з Києва. Приліт рейсу Azur Air Ukraine QU 5332 з Шарм-ель-Шейха перенесено з 00:55 24 лютого на 11:00 24 лютого. На виліт також скасовано зворотний рейс на Київ і перенесено виліт рейсу в Шарм-ель-Шейх.

Аеродром Дніпра закритий з 00:00 до 07: 00 24 лютого.

У NOTAM нічого не вказано про причини тимчасового закриття аеропортів.

Закритий також аеропорт у Запоріжжі, так само до закриття готують аеропорт у Херсоні.

Видання Дзеркало тижня пише, що смуги блокують тягачами, щоб запобігти можливій посадці ворожих літаків з десантом.

Раніше видання Newsweek з посиланням на представників американської розвідки повідомило, що адміністрація Джо Байдена повідомила Володимиру Зеленському про підготовку Росією повномасштабного вторгнення в найближчі 48 годин.