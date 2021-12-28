Поїзд курсуватиме за маршрутом Львів - Брюховичі.

У Львові на період новорічних свят курсуватиме ретро-потяг за маршрутом Львів - Брюховичі.

Про це повідомила філія "Львівська залізниця" акціонерної компанії "Укрзалізниця" (УЗ).

"Святковий поїзд вирушатиме зі східної сторони першого перону Львівського вокзалу о 12:35 та 15:00, і прибуватиме в Брюховичі о 13:00 та 15:25 відповідно. Зворотно потяг відправлятиметься о 14:00 та 16:25 і прибуватиме до Львова о 14:25 та 16:50 відповідно", - йдеться у повідомленні.

Різдвяний ретро-поїзд "Львів - Брюховичі" курсуватиме 1, 2, 3, 8 та 9 січня.

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Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" на період новорічних свят запустила експрес до курорту "Буковель". Він курсує щодня з 25 грудня 2021 року по 16 січня 2022 року, крім 1 та 4 січня.

"Укрзалізниця" є акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, що здійснюються усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.