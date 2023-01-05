Святково-екскурсійний паровоз курсуватиме столицею 14 та 15 січня.

У столиці "Укрзалізниця" призначає додаткові рейси найпопулярнішого в ці новорічні свята ретро-поїзда на паровозній тязі сполученням Київ-Пасажирський — Київ-Казковий.

Як повідомили в прес-службі перевізника, святково-екскурсійний паровоз курсуватиме столицею 14 та 15 січня.

Відправлення поїзда - о 12:34 з першої платформи Центрального залізничного вокзалу. Мандрівка триватиме трохи більше години.

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Зазначається, що у складі поїзда буде два старовинні паровози 1954 року і п'ять пасажирських вагонів з місцями для сидіння.

Квитки вже у продажу на сайті перевізника, чат-боті та у застосунку за запитом Київ-Пасажирський — Київ-Казковий, поїзд №894/893. Також квитки можна купити у касах вокзалів. Вартість дорослого квитка стартує від 136,96 грн, дитячого — від 104 грн.

Нові рейси "Укрзалізниці" на свята: деталі

30 грудня стало відомо, що "Укрзалізниця" на честь зимових свят запустила у Львові казковий ретро-поїзд.

Також з 30 грудня компанія відновила роботу "Буковельського експресу" сполученням "Львів – Ясіня". Від залізничної станції "Татарів-Буковель" до популярного гірськолижного курорту можна буде доїхати на спеціальних шатл-басах.

Крім того, "Укрзалізниця" на період новорічних свят призначила додаткові потяги до Львова, Ужгорода, Івано-Франківська, Чернівців та Кривого Рогу. Ще один додатковий потяг призначили до Тернополя.

Також з 30 грудня з Києва до Славського курсуватиме "Лижний експрес".