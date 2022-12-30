"Укрзалізниця" на честь зимових свят запускає у Львові казковий ретро-поїзд.
Як повідомляє прес-служба залізничного перевізника, поїзд курсуватиме за маршрутом "Львів – Брюховичі – Львів" 31 грудня 2022 року та 1, 7, 8, 14, 15 січня 2023 року.
У вказані дні святковий поїзд вирушатиме в подорож зі східної сторони першого перону Львівського вокзалу о 10:00, 12:30 та 15:00. Тривалість подорожі – півтори години.
Зазначається, що чотири вагони казкового ретро-поїзда зі Львова везтиме паротяг Ер № 797-86.
Продаж квитків на подорож "Святковим паровозом" уже відкрито – їх можна придбати або у касах центрального залу Львівського вокзалу, або на сайті "Укрзалізниці" за запитом "Львів – Львів-Казковий".
Зимові рейси "Укрзалізниці"
З 30 грудня "Укрзалізниця" відновлює роботу "Буковельського експресу" сполученням "Львів – Ясіня". Від залізничної станції "Татарів-Буковель" до популярного гірськолижного курорту можна буде доїхати на спеціальних шатл-басах.
Також "Укрзалізниця" на період новорічних свят призначила додаткові потяги до Львова, Ужгорода, Івано-Франківська, Чернівців та Кривого Рогу. Ще один додатковий потяг призначили до Тернополя.
Крім того, з 30 грудня з Києва до Славського курсуватиме "Лижний експрес".
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