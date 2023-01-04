Система працює в тестовому режимі на 17 з 20 станцій електрички.

"Укрзалізниця" разом з київською міською владою запустила в тестовому режимі оплату проїзду міською транспортною карткою, банківською карткою та пристроями з NFC на 17 станціях Київської кільцевої електрички.

Як зазначається у повідомленні компанії, тепер на зупинках Протасів Яр, Київ-Деміївський, Лівий берег, Лівобережна, Київ-Дніпровський, Русанівка, Троєщина, Троєщина-2, Почайна, Зеніт, Рубежівський, Святошин, Борщагівка, Київ-Волинський, Караваєві дачі, Сирець та Вишгородська встановлені валідатори з функцією безконтактної оплати.

"Для того, щоб оплатити проїзд, достатньо прикласти банківську картку, транспортну картку або пристрій з NFC до валідатора, а щоб підтвердити здійснення оплати - треба прикласти транспортну картку чи банківську картку до електронного пристрою, які поступово з’являться у всіх касирів найближчими тижнями", - сказано у повідомленні.

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Нещодавно "Укрзалізниця" презентувала перший український електропоїзд ЕПЛ9Т, модернізований на власних потужностях. Цей електропоїзд може вмістити 964 пасажири та здатен розвивати швидкість до 120 км/год.

"Укрзалізниця" не планує підвищувати тарифи на пасажирські перевезення, поки діє воєнний стан. Але останнє слово залишається за Кабінетом Міністрів.

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