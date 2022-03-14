Йдеться про маршрути між південнокорейським портом Пусан і портами Владивосток та Східний у РФ.

Найбільша Південнокорейська контейнерна компанія "HMM" вирішила призупинити роботу вантажоперевезень в порти російського Далекого Сходу через війни в Україні.

Про це повідомляє Yonhap.

"Ми постараємося відновити надання послуг в залежності від ринкової ситуації", - йдеться в повідомленні в південнокорейській компанії.

Відзначається, що тимчасова зупинка бронювання цими маршрутами була неминуча, оскільки через російське вторгнення в Україну зменшилися обсяги вантажоперевезень.

"HMM" є найбільшою в Республіці Корея компанією, що спеціалізується на морських контейнерних перевезеннях. Офісна мережа компанії складається з чотирьох міжнародних штаб-квартир, 27 дочірніх компаній, 76 філій, п'яти зарубіжних офісів і 10 офісів зв'язку.

Війна проти України: