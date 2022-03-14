Найбільша Південнокорейська контейнерна компанія "HMM" вирішила призупинити роботу вантажоперевезень в порти російського Далекого Сходу через війни в Україні.
Про це повідомляє Yonhap.
"Ми постараємося відновити надання послуг в залежності від ринкової ситуації", - йдеться в повідомленні в південнокорейській компанії.
Відзначається, що тимчасова зупинка бронювання цими маршрутами була неминуча, оскільки через російське вторгнення в Україну зменшилися обсяги вантажоперевезень.
"HMM" є найбільшою в Республіці Корея компанією, що спеціалізується на морських контейнерних перевезеннях. Офісна мережа компанії складається з чотирьох міжнародних штаб-квартир, 27 дочірніх компаній, 76 філій, п'яти зарубіжних офісів і 10 офісів зв'язку.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 9 березня ООН зафіксувало 1506 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в Україні: 549 загиблих і 957 поранених.
- Станом на 11 березня 2022 року За підрахунками ООН Україну залишили 2,5 мільйона біженців.
- 13 березня, в Ірпені Київської області російські окупанти розстріляли кореспондента New York Times, ще один журналіст був поранений.
- Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.