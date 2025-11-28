До 2030 року російським перевізникам доведеться вивести з експлуатації сотні Boeing і Airbus.

Літак "Аерофлоту", що виконував рейс Іркутськ – Москва, був змушений екстрено сісти в пермському аеропорту "Велике Савіно". Про це з посиланням на прес-службу російської авіакомпанії повідомляє The Moscow Times.

Йдеться про борт SU-1563, на якому перебували 158 пасажирів. Командир вирішив здійснити позапланову посадку через індикацію підвищеної витрати палива, що могло свідчити про можливий витік.

Літак виконав посадку штатно, після чого з Москви до Пермі відправили резервний борт.

Криза авіаперевезень у Росії

The Moscow Times нагадує, що це далеко не перший такий випадок за останній час.

На початку року схожий інцидент стався з рейсом "Аерофлоту" SU 2131, що прямував зі Стамбула до російської столиці. Літак екстрено приземлився в Астрахані через технічну несправність.

У березні Airbus A320 компанії "Аерофлот" здійснив вимушену посадку в саратовському аеропорту "Гагарін" після того, як було отримано сигнал про можливу розгерметизацію.

У квітні зламався ще один літак авіакомпанії: лайнер, що летів за маршрутом Москва – Денпасар, запросив аварійну посадку в Шереметьєво після відмови двигуна.

Проблеми переслідують російських авіаперевізників не перший рік.

Раніше стало відомо, що за 11 місяців минулого року в РФ зареєстрували 208 авіаінцидентів. Це на 25% більше, ніж роком раніше. Майже у половині випадків труднощі були пов'язані з відмовами двигунів або несправністю шасі.

Зростаючу кількість аварійних ситуацій пов’язують із початком російсько-української війни та введенням санкцій, через що технічний стан російського авіапарку помітно погіршився. Передумов для покращення ситуації на сьогодні немає.

Російське авіабудування – головне

Раніше голова корпорації "Ростех" Сергій Чемезов заявив, що до 2030 року російські перевізники будуть змушені вивести з експлуатації не менше 200 літаків Boeing і Airbus через відсутність обслуговування і запчастин.

Замінити ці літаки фактично нічим – спроби створити повноцінну заміну західним машинам зазнали фіаско.

Нові російські авіалайнери не тільки недоопрацьовані, а й дуже дорогі. Раніше повідомлялося, що ціна флагманського пасажирського МС-21 перевалила за 95 мільйонів доларів (це навіть більше ціни деяких західних машин).

На тлі цього росіяни намагаються налагодити виробництво відверто архаїчного Ту-214, який являє собою дещо покращений варіант радянського Ту-204 80-х років.

