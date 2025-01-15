Тепер в акаунті можна вказати дату народження та стать.

Нова функція у застосунку "Укрзалізниці" дозволить здійснювати шеринг квитків між акаунтами. Про це повідомляє Telegram-канал компанії.

"Створюйте профіль пасажира, для якого купуєте квиток, вказавши його ПІБ та номер телефону (на який зареєстрований акаунт). Придбаний квиток автоматично зʼявиться в акаунті пасажира, а обіймашки за подорож будуть нараховані йому", – йдеться у повідомленні.

Ще однією новою функцією стала додаткова персоналізація. Тепер в акаунті можна вказувати дату народження і стать. Це дозволить "Укрзалізниці" провести персоналізацію вітань для користувачів в особливі і святкові для них дні.

Відео дня

Окрім цього, у застосунку вводяться функція "обіймашек" за дитячі квитки, а також розширена навігація в програмі лояльності "Залізні друзі".

Нагадаємо, остання передбачає досягнення-"обіймашки", які можна накопичувати та отримувати за це подарунки. Тепер для програми впроваджують категорії, покликані полегшити пошук пропозицій.

Традиційні підбірки включають до себе категорії "Дітям", "Дозвілля" та "Здоровʼя". У той же час, спеціальні підбірки складаються з категорій "Бізнес ветеранів" (пропозиції від захисників, які розвивають власну справу) та "Зроблено в Україні" (бренди, які працюють всередині нашої країни).

"Укрзалізниця" – останні новини

Нагадаємо, нещодавно в "Укрзалізниці" заявили про пришвидшення денного регіонального поїзда №824/823 сполученням Дніпро – Харків на 40 хвилин в обох напрямках. Як повідомлялось, на маршруті працює капітально відновлений електропоїзд ЕПЛ2Т.

А ще раніше в компанії розповіли про найбільш дивні знахідки у поїздах. Зокрема, у минулому році пасажири забували відро з яйцями, лук для стрільби, кота та коробку з живими метеликами.

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