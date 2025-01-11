В УЗ розповвіли про цікаві знахідки / Колаж УНІАН / фото ua.depositphotos.com, УЗ

В Укрзалізниці опублікували список незвичайних речей, які минулого року забували у поїздах пасажири.

У офіційному Telegram-каналі компанії повідомляється, що у 2024 році залізничники отримали 17 тисяч 218 звернень із проханням знайти загублені в поїздах та на вокзалах речі. Зазначається, що в 70% випадків їх знаходять та повертають людям.

Серед загублених речей були наступні:

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  • відро з яйцями;
  • лук для стрільби;
  • коробка з живими метеликами;
  • мокрий купальник у пакеті;
  • кіт;
  • електрична м'ясорубка;
  • діамантовий хрестик з ланцюжком;
  • гаманець із $6000;
  • собача зелена куртка. 

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Нагадаємо, що раніше компанія почала продавати на обраних поїздах повноцінні обіди. Наразі послуга працює у тестовому режимі.

Також пасажирам швидкісних "Інтерсіті+" надали можливість обирати місце за чи проти напрямку руху

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