Серед них - кіт та коробка з метеликами.

В Укрзалізниці опублікували список незвичайних речей, які минулого року забували у поїздах пасажири.

У офіційному Telegram-каналі компанії повідомляється, що у 2024 році залізничники отримали 17 тисяч 218 звернень із проханням знайти загублені в поїздах та на вокзалах речі. Зазначається, що в 70% випадків їх знаходять та повертають людям.

Серед загублених речей були наступні:

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відро з яйцями;

лук для стрільби;

коробка з живими метеликами;

мокрий купальник у пакеті;

кіт;

електрична м'ясорубка;

діамантовий хрестик з ланцюжком;

гаманець із $6000;

собача зелена куртка.

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Нагадаємо, що раніше компанія почала продавати на обраних поїздах повноцінні обіди. Наразі послуга працює у тестовому режимі.

Також пасажирам швидкісних "Інтерсіті+" надали можливість обирати місце за чи проти напрямку руху.

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