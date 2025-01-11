В Укрзалізниці опублікували список незвичайних речей, які минулого року забували у поїздах пасажири.
У офіційному Telegram-каналі компанії повідомляється, що у 2024 році залізничники отримали 17 тисяч 218 звернень із проханням знайти загублені в поїздах та на вокзалах речі. Зазначається, що в 70% випадків їх знаходять та повертають людям.
Серед загублених речей були наступні:
- відро з яйцями;
- лук для стрільби;
- коробка з живими метеликами;
- мокрий купальник у пакеті;
- кіт;
- електрична м'ясорубка;
- діамантовий хрестик з ланцюжком;
- гаманець із $6000;
- собача зелена куртка.
Інші новини про Укрзалізницю
Нагадаємо, що раніше компанія почала продавати на обраних поїздах повноцінні обіди. Наразі послуга працює у тестовому режимі.
Також пасажирам швидкісних "Інтерсіті+" надали можливість обирати місце за чи проти напрямку руху.