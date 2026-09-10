Відомий британський автобренд представив свій перший дорожній мотоцикл (фото)

Aston Martin AMB 002 випустять обмеженою серією у 300 одиниць.

Aston Martin представила AMB 002 Roadster – свій перший дорожній мотоцикл. Про це британська компанія повідомила на своєму сайті.

Виробництвом моделі займеться Brough Superior, яка планує випустити лише 300 екземплярів.

До цього дві компанії вже спільно створили мотоцикли, призначені виключно для треку – AMB 001 та AMB 001 Pro. Новий мотоцикл став першим, який можна зареєструвати, застрахувати та використовувати на дорогах загального користування.

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В компанії Aston Martin кажуть, що створення дорожнього мотоцикла було довгостроковою метою компанії, яку визначили після того, як дві трекові моделі продемонстрували можливості партнерства. У Brough Superior назвали мотоцикл "унікальним" – як за дизайном, так і за відчуттями від їзди.

У дизайні мотоцикла використано елементи автомобілів Aston Martin – зокрема стилістичні рішення, що перегукуються з автомобільними моделями Vanquish, Valkyrie та Valhalla.

Мотоцикл отримав новий чотиритактний V-подібний двоциліндровий двигун робочим об’ємом 1083 куб. см із рідинним охолодженням. Його розробили з нуля, а не адаптували на основі вже наявного. Двигун розвиває 130 к. с. і близько 110 Нм крутного моменту, що відносить мотоцикл до категорії потужних супербайків.

Маса мотоцикла становить лише близько 190 кг. У AMB 002 Roadster немає жодної деталі, перенесеної з попередніх моделей. Шасі, двигун і ходову частину спроєктували з чистого аркуша спеціально для використання на дорогах загального користування.

Aston Martin позиціонує мотоцикл як модель, налаштовану насамперед для задоволення від їзди, а не для встановлення найкращого часу на гоночному треку. Прийом замовлень уже відкрито. Всю серію з 300 мотоциклів, імовірно, розкуплять колекціонери, які полюють за лімітованими моделями.

Aston Martin очікує розпочати перші поставки клієнтам у третьому кварталі 2027 року, тож покупцям доведеться чекати приблизно рік.

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