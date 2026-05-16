Рютте терміново збирає європейських виробників зброї: FT розкрив деталі

Рютте планує зустріч із провідними оборонними компаніями Європи, щоб прискорити нарощення виробництва зброї на тлі вимог США та зростання безпекових загроз.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте планує наступного тижня посилити тиск на провідні європейські оборонні компанії, закликаючи їх терміново збільшити інвестиції та розширити виробництво озброєнь, пише Financial Times.

Зустріч має відбутися в Брюсселі за участі керівників ключових оборонних концернів Європи. За даними джерел, союз прагне прискорити нарощення потужностей перед майбутнім самітом НАТО в Анкарі, який відбудеться в липні.

Компанії заздалегідь попросили надати інформацію про плани інвестицій і можливості збільшення виробництва, особливо у сферах протиповітряної оборони та ракет великої дальності. Очікується участь представників таких гігантів, як Rheinmetall, Airbus, Saab, Leonardo та інших.

За словами джерел, така масштабна зустріч із оборонною індустрією є нетиповою для НАТО, але демонструє терміновість ситуації.

Тиск США і питання залежності від Європи

Окремо в Альянсі зазначають, що збільшення виробництва також має допомогти виконати вимоги президента США Дональд Трамп щодо зростання оборонних витрат та зменшити залежність Європи від американських постачань.

Після домовленостей на попередньому саміті НАТО в Гаазі союзники погодилися поступово підвищувати оборонні витрати до 5% ВВП, а майбутня зустріч в Анкарі має закріпити ці рішення через конкретні угоди із виробниками зброї.

Європейські уряди та оборонні компанії останніми роками сперечаються щодо причин повільного нарощення виробництва: уряди звинувачують промисловість у недостатній швидкості, тоді як компанії заявляють про брак довгострокових контрактів.

Попри це, НАТО наголошує, що пріоритетом є швидке розширення виробництва боєприпасів, ракет і систем ППО, а також зміцнення ланцюгів постачання, включно зі зменшенням залежності від китайських компонентів.

Західне виробництво зброї - останні новини

Як повідомляв УНІАН, швидкі зміни на полі бою в Україні спонукали західних виробників зброї переглянути підхід до розробки та модернізації своїх систем. Представники таких компаній розповіли Business Insider, що зараз вони зосереджені на створенні зброї, яку можна модернізувати, не переробляючи всю систему.

Українські військові в розмові з журналістами підкреслили, що на війні технології можуть застарівати за лічені місяці і навіть тижні. За їхніми словами, електронна війна, нові заходи протидії дронам і нові тактики роблять марними системи, які колись були ефективними.

