'Не найкращий час для покупки': чому експерти радять зачекати на новий дешевий iPad

У нинішньої моделі є серйозні недоліки, які можуть стати критичними в найближчому майбутньому.

Якщо ви плануєте купити найдешевший iPad, краще поки що почекати – про це попереджає авторитетний ресурс MacRumors. Причина – у розробці компанії знаходиться значно цікавіша модель, вихід якої очікується цієї осені.

Поточна модель iPad вийшла в березні 2025 року і оснащена чіпом A16, який не підтримує Apple Intelligence. Це означає, що планшет не отримав набір нових ШІ-функцій, включаючи інструменти для письма, генерацію зображень, розумні відповіді та інші можливості, які Apple продовжує активно розвивати.

Хоча зараз це не виглядає критичним, все може швидко змінитися. Apple активно розвиває Apple Intelligence, і в майбутньому оновленні iOS 27 очікується більш глибока інтеграція ШІ – від переробленої Siri до нових функцій у додатках "Фото", "Камера" та "Команди".

Крім нового чіпа A18 з підтримкою Apple Intelligence, очікується й оновлення оперативної пам'яті. Попередні витоки вказували, що Apple планує збільшити обсяг ОЗУ до 8 ГБ. На думку експертів, відсутність цих функцій прискорить застарівання нинішнього iPad з A16 з 6 ГБ ОЗУ.

За інформацією Bloomberg, оновлений бюджетний iPad вже готовий і має вийти у другій половині 2026 року, ймовірно, у вересні або жовтні.

Раніше експерти назвали моделі iPhone, які вже не можна купувати у 2026 році. Низка пристроїв стали "вінтажними", а це безпосередньо впливає на технічну підтримку, безпеку та ремонт.

Також користувачам радили, який відновлений iPhone купити у 2026 році. З бюджетом 500 доларів можна отримати практично флагманський досвід, нехай і на пристроях попередніх поколінь.

