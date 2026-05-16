Україна не надсилає НАТО попереджень про дрони, які летять до РФ, - Естонія та Латвія

Загроза проникнення дронів у повітряний простір Фінляндії зачепила не лише цю країну, а й Естонію та Латвію. Про це повідомляє Yle.

Латвія, як і Фінляндія, попередила своїх жителів про загрозу появи безпілотників. Сили оборони Естонії підвищили рівень загрози, проте офіційного попередження не оприлюднили.

Видання нагадало, що 15 травня Україна завдала масштабних ударів безпілотниками по території Росії. Водночас у Міноборони РФ повідомили, що дрони атакували й Псковську область, яка межує з Естонією.

Водночас у Фінляндії експерти припустили, що країна могла отримати інформацію про потенційне проникнення дронів на фінську територію від України. Але представники влади Естонії та Латвії у коментарі для Yle заявили, що Україна таких попередніх попереджень не надає.

У Міноборони Латвії зазначили, що країна не отримує та не вимагає від Києва попереджень про атаки на РФ.

Своєю чергою у повідомленні ВПС Естонії для журналістів йдеться, що Україна не надає державам НАТО попередніх попереджень про можливе наближення дронів до повітряного простору альянсу.

Однак Естонія та Латвія самі вирішили поділитися з Фінляндією інформацією про загрозу БпЛА. Зокрема начальник пресслужби естонських збройних сил Сійм Вернер Тедер наголосив на важливості взаємодії між країнами.

"Завдяки тісній двосторонній взаємодії та обміну інформацією між ВПС Естонії та Фінляндії ми зберігали повну обізнаність про ситуацію протягом усього інциденту", - сказав він.

Також латвійські військові наголосили, що підтримують "тісну співпрацю з міжнародними партнерами для забезпечення безпеки регіону та своєчасного обміну інформацією".

У Фінляндії попередження стосувалося близько 1,8 млн мешканців регіону Уусімаа. Проте у жодній із трьох країн не було зафіксовано реальних порушень повітряного простору безпілотниками.

