Кабмін доповнив ПДР розділом щодо прав та обов'язків осіб, які рухаються в візках

У пояснювальній записці до акту вказується, що документом передбачається доповнити ПДР новим розділом 4-1, відповідно до якого встановлюються права та обов'язки осіб, які рухаються в кріслах колісних.

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