Кабінет міністрів України ухвалив рішення про внесення змін до Правил дорожнього руху, доповнивши розділом щодо прав та обов'язків осіб, які рухаються в кріслах колісних.
Читайте такожВ "Дії" вже тестують електронні свідоцтва про народження та сплату штрафів ПДДЯк передає кореспондент УНІАН, відповідна постанова ухвалена на засіданні уряду.
Рішення прийнято без обговорення.
Як йдеться у пояснювальній записці до акту, документом передбачається доповнити ПДР новим розділом 4-1, відповідно до якого встановлюються права та обов'язки осіб, які рухаються в кріслах колісних.
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