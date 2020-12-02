Рішення прийнято без обговорення/ фото УНІАНРішення прийняли без обговорення / фото УНІАН

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про внесення змін до Правил дорожнього руху, доповнивши розділом щодо прав та обов'язків осіб, які рухаються в кріслах колісних.

Читайте такожВ "Дії" вже тестують електронні свідоцтва про народження та сплату штрафів ПДДЯк передає кореспондент УНІАН, відповідна постанова ухвалена на засіданні уряду.

Рішення прийнято без обговорення.

Як йдеться у пояснювальній записці до акту, документом передбачається доповнити ПДР новим розділом 4-1, відповідно до якого встановлюються права та обов'язки осіб, які рухаються в кріслах колісних.

Вам може бути цікаво

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко