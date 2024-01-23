В основі змін буде знаходитись цифровізація.

У 2024 році уряд запланував введення змін у сфері внутрішніх пасажирських перевезень. Про це у Facebook заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

"Працюємо над розробкою концепції ключових змін: конкурси на маршрути, оплата, пільги, автостанції, податки, нелегали. Питання дуже комплексне і значно складніше ніж міжнародні перевезення. В основі всього точно буде цифровізація… Маємо зібрати весь найкращий досвід та запропонувати на рівні держави єдиний концепт змін у регулюванні внутрішніх перевезень: міжобласних, у межах області та на рівні міст", – розповів чиновник.

За його словами, наразі йде опрацювання досвіду, який вже є в українських містах. Ситуація всюди різна.

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Зокрема, на прикладі Львова вивчається автоматизована система оплати проїзду через валідатори та цифрову картку; система обліку оплати за допомогою програмних регістраторів розрахункових операцій на автобусних маршрутах ОДА; встановлення GPS-трекерів для контролю приміських і міжміських маршрутів.

"Також ознайомились із реалізацією концепції Smart city та роботою центру керування рухом в місті. Окремими питаннями є залучення міжнародних коштів для оновлення автопарку та виробництво власного громадського транспорту. Останнє вивчали на досвіді заводу "Електрон", – підкреслив Деркач.

Внутрішні та міжнародні перевезення

В КП "Київський метрополітен" назвали реальну вартість проїзду. Тариф на проїзду у столичному метро востаннє зростав у 2018 році.

Водночас Україна готується до запуску Реєстру міжнародних автобусних маршрутів у рамках реформи міжнародних пасажирських перевезень. Вже тестується можливість придбати квиток на рейс онлайн завдяки інтеграції.

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