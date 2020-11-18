Обсяг міжнародних перевезень скоротився на 14%.

Перевезення вантажів морським транспортом у січні-вересні 2020 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року скоротилося на 15,2% - до 1,346 млн тонн з 1,588 млн тонн.

Про це повідомила Державна служба статистики.

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Зокрема, перевезення у внутрішньому сполученні скоротилося на 16,2% - до 665,3 тис.тонн, у міжнародному – на 14,3%, до 680,7 тис. тонн.

Перевезення наливних вантажів скоротилося на 70% - до 7,5 тис.тонн, сипучих вантажів – на 31%, до 418,5 тис. тонн, тарно-штучних вантажів, у тому числі металів, деревини та продукції машинобудування – на 3,5%, до 920 тис. тонн.

У Держстаті зазначили, що наведені дані не враховують інформацію з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Скорочення перевезень

Транспортні підприємства України у січні-вересні 2020 року скоротили перевезення вантажів у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року на 13,3% - до 435,2 млн тонн, а перевезення пасажирів - на 40%, до 1,89 млрд осіб.

За підсумками 5 місяців 2020 року територією України було перевезено 109 440 контейнерів у двадцятифутовому еквіваленті.

12 червня 2020 року була оприлюднена інформація про те що "Укрзалізниця" у квітні-травні 2020 року почала катастрофічно втрачати доходи від вантажних перевезень.

Транспортні підприємства України у 2019 році збільшили перевезення вантажів у порівнянні з 2018 роком на 8% – до 674,5 млн тонн, а перевезення пасажирів скоротили на 4% - до 4,26 млрд осіб.

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Автор: Павло Степанець