Поїзд вирушатиме щоденно з Києва о 17:00 і прибуватиме до Перемишля о 05:00.

"Укрзалізниця" з 20 квітня призначає додатковий рейс "Інтерсіті+" Київ – Перемишль (Польща).

Про це повідомляється у Telegram-каналі компанії.

"Укрзалізниця" призначає ще один "Інтерсіті+" сполученням Київ – Перемишль з 20 квітня. Поїзд відправлятиметься щоденно з Києва о 17:00, прибуватиме до Перемишля о 05:00. У зворотному напрямку, з Перемишля, поїзд відправлятиметься щоденно з 21 квітня о 08:00 і прибуватиме до Києва о 20:43", – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що на станції Перемишль організована хабова пересадка на поїзди до Кракова, Берліна та Праги. Після прибуття до Перемишля пасажири з мінімальним часом очікування зможуть пересісти на:

05:50 – поїзд Перемишль – Краків;

07:07 – поїзд Перемишль – Берлін;

07:22 – поїзд Перемишль – Прага.

В компанії нагадали, що квитки 2-го класу на поїзди TLK та IC безкоштовні для українців, які перетнули кордон між Україною та Польщею з 24 лютого та належать до таких груп: діти до 18 років, жінки, чоловіки старше 60 років, чоловіки від 18 до 60 років з інвалідністю.

Як повідомлявляв УНІАН, раніше європейський автобусний перевізник FlixBus оголосив про відновлення міжнародних маршрутів до Києва та ще низки українських міст, рейси до яких були призупинені з початком війни: Житомир, Рівне, Вінниця, Умань, Хмельницький, Тернопіль.