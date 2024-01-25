Систему обіцяють відновити найближчим часом.

Міжнародних автомобільних перевізників попередили про технічний збій у системі "Шлях". Через проблеми у роботі дата-центру тимчасово відсутній доступ до системи, повідомила прес-служба "Укртрансбезпеки".

"До уваги міжнародних автомобільних перевізників та водіїв. Через технічний збій роботи дата-центру тимчасово відсутній доступ до Системи "Шлях" та офіційного сайту "Укртрансбезпеки", – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що фахівці вже розв'язують проблему. Обіцяють відновити роботу системи найближчим часом.

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Перебої у роботі українських компаній

Сьогодні, 25 січня, стало відомо про масштабну кібератаку на один із дата-центрів, який використовують "Нафтогаз" та "Газмережі". Як наслідок, перестали працювати сайти та кол-центри.

Один з наймасштабніших збоїв через кібератаку стався 12 грудня у компанії "Київстар". Користувачі масово повідомляли про відсутність зв'язку та інтернету.

20 грудня компанія "Київстар" запрацювала в Україні на 100% після масштабного збою: українцям повністю відновили всі послуги як всередині держави, так і в зоні "роумінг".

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