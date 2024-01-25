Міжнародних автомобільних перевізників попередили про технічний збій у системі "Шлях". Через проблеми у роботі дата-центру тимчасово відсутній доступ до системи, повідомила прес-служба "Укртрансбезпеки".
"До уваги міжнародних автомобільних перевізників та водіїв. Через технічний збій роботи дата-центру тимчасово відсутній доступ до Системи "Шлях" та офіційного сайту "Укртрансбезпеки", – йдеться у повідомленні.
Зазначено, що фахівці вже розв'язують проблему. Обіцяють відновити роботу системи найближчим часом.
Перебої у роботі українських компаній
Сьогодні, 25 січня, стало відомо про масштабну кібератаку на один із дата-центрів, який використовують "Нафтогаз" та "Газмережі". Як наслідок, перестали працювати сайти та кол-центри.
Один з наймасштабніших збоїв через кібератаку стався 12 грудня у компанії "Київстар". Користувачі масово повідомляли про відсутність зв'язку та інтернету.
20 грудня компанія "Київстар" запрацювала в Україні на 100% після масштабного збою: українцям повністю відновили всі послуги як всередині держави, так і в зоні "роумінг".