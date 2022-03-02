Кілька європейських країн вже призупинили перевезення суден з / в Росію.

Країни Європейського Союзу розглядають можливість заборони на вхід російських кораблів в порти блоку, маючи на меті посилити морські обмеження, що ще більше ускладнить комерційні перевезення Росії.

Про це повідомляти Reuters.

Відзначається, що в понеділок Британія вже вирішила заборонити вхід в Британські порти всім суднам, які належать Росії.

Канада у вівторок заявила, що закриє свої порти для російських суден пізніше на цьому тижні, через день після того, як заборонила імпорт російської нафти.

Міністерство закордонних справ Данії повідомило, що міністри ЄС обговорювали закриття європейських портів для російських кораблів у неділю.

"Данія активно працює над тим, щоб ЄС прийняв спільне рішення про закриття своїх портів для російських суден. Ми вже вирішили закрити повітряний простір Данії для російських літаків. У той же час ми відкриті для розгляду нових ініціатив у співпраці з нашими європейськими партнерами", - цитує Reuters коментар Міністерства закордонних справ.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Данська судноплавна компанія "Maersk" вирішила зупинити всі контейнерні перевезення в Росію і з неї.

Вас також можуть зацікавити новини: