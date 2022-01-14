Зростання капіталізації обумовлене заявою компанії про реорганізацію і збільшення виробництва електромобілів.

Капіталізація автовиробника Ford вперше в історії перевищила $100 млрд.

Про це повідомляє CNBC. На цей момент Ford коштує більше, ніж його конкурент General Motors (близько $90 млрд) і стартап з виробництва електромобілів Rivian Automotive ($72 млрд).

Однак компанія все ще значно дешевша за Tesla, капіталізація якої перевищує $1 трильйон.

Акції Ford подорожчали на 5,7% до $25,87 за папір, досягнувши 20-річного максимуму. Закрилися торги на рівні $25,02 за акцію.

Читайте такожFord планує продавати в Європі тільки електромобілі

Зростання капіталізації обумовлене заявою компанії про реорганізацію і збільшення виробництва електромобілів.

Ford і електромобілі:

У січні 2021 року американська компанія Ford заявила, що має намір до 2030 року продавати в Європі тільки електромобілі.

General Motors і відкликання електромобілів:

21 серпня 2021 року американський автовиробник General Motors (GM) оголосив про відкликання 9335 електромобілів Chevrolet Bolt 2019 року випуску, і 63 683 електромобілів цієї моделі 2020-2022 року випуску.

Електромобілі відгукувалися через ризик загоряння акумуляторної батареї. У компанії оцінили, що відгук обійдеться в $1 млрд.

General Motors і конкуренція:

За результатами 2021 року вперше в історії японська корпорація Toyota посіла перше місце з продажу автомобілів в США.

З 1931 року General Motors була лідером на американському ринку автопродажів. У 2021 році General Motors продала 2,218 млн. автомобілів. Toyota у 2021 році продала 2,332 млн автомобілів в США.

Продажі GM в США впали на 13% у 2021 році.

У 2020 році продажі GM в США склали 2,55 млн, у Toyota — 2,11 млн, у Ford Motor — 2,04 млн.