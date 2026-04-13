Мільйони квадратних метрів: де в Україні відремонтували найбільше доріг

За результатами виконання дорожніх робіт серед лідерів Кіровоградщина, Миколаївщина, Рівненщина.

Від початку року дорожники в Україні ліквідували деформацій покриття на площі понад 3,5 мільйона квадратних метрів. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у своєму Telegram-каналі.

"Наше завдання – до 1 червня забезпечити проїзність міжнародних і національних доріг. Йдеться про ремонт орієнтовно 10 млн м² дорожнього покриття, і ми рухаємося відповідно до затвердженого графіка", - зазначив Кулеба.

Віцепремʼєр повідомив, що значні обсяги робіт виконано на ключових міжнародних маршрутах:

М-05 Київ – Одеса – 9 350 кв. м.;

М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ – 7 330 кв. м.;

М-03 Київ – Харків – Довжанський – 5 749 кв. м.;

М-07 Київ – Ковель – Ягодин – 4 167 кв. м.;

М-30 Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине – 2 236 кв. м.;

М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече – 2 142 кв. м.

За результатами виконання запланованих робіт серед лідерів сьогодні: Кіровоградщина – 82%, Миколаївщина – 69,3% та Рівненщина – 57,6%.

Кулеба додав, що роботи тривають у всіх областях з урахуванням погодних умов. Після стабілізації погоди планується наростити темпи до 200 тис. кв. м. на добу.

Наприкінці лютого голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин заявив, що Україні критично бракує грошей на ремонт доріг. За його словами, на ці цілі потрібно 51,3 млрд грн.

Віце-прем’єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба зазначав, що в Україні було зафіксовано понад 23 млн кв. м. пошкоджень на основних автодорогах.

Транспортний аналітик Олександр Гречко розповідав, що минулого року в міському бюджеті Києва залишилося близько 10 мільярдів гривень невикористаних коштів. При ефективному плануванні значну їх частину можна було б направити на поточний ремонт доріг.

