Найважча зима для доріг: в уряді озвучили реальні масштаби пошкоджень автотрас

Ця зима стала найважчою для дорожньої галузі з початку повномасштабної війни.

Станом на зараз в Україні зафіксовано понад 23 млн квадратних метрів пошкоджень на основних автомобільних дорогах. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба у парламенті під час години запиту до уряду.

"Ця зима стала найважчою для дорожньої галузі з початку повномасштабної війни через поєднання різких температурних коливань, снігопадів, льодяного дощу. Це все призвело до прискорення руйнування покриття. Маємо об'єктивні цифри. На сьогоднішній день загальний об'єм деформації на основних дорогах перевищує 23 мільйони квадратних метрів", - сказав Кулеба.

За його словами, першочергові невідкладні роботи на суму понад 14 млрд грн уже перебувають в обробці. Також вже сформовано план відновлення. Цього тижня в регіонах розпочали ямковий ремонт. Кулеба підкреслив, що протягом наступних шести місяців в Україні приведуть до ладу основні дороги.

"Ситуація складна, проблема накопичувалась роками. Більшість доріг прострочили міжремонтні терміни на два і більше років. Звичайно, додаткове навантаження дала війна, тому урядом прийнято рішення шукати додаткове фінансування. Воно вкрай необхідне, і ми будемо цим займатися протягом всього 2026 року", - додав віце-прем’єр.

Голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин повідомляв, що через обмежене фінансування масштабні ремонти доріг в Україні відкладаються на невизначений термін. Проте частину трас планується відновити.

18 лютого, прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що в Україні планують розпочати ремонт доріг щойно це дозволять погодні умови. У першу чергу це стосується стратегічно важливих маршрутів, які забезпечують логістику для потреб оборони, життєзабезпечення громад, а також роботу критичної інфраструктури.

