Ремонт доріг в Україні під загрозою: чиновник назвав космічну суму, якої бракує

Лише на першочерговий ремонт доріг загальною площею в 11 млн кв м необхідно 15,3 млрд грн.

В Україні критично бракує горошей на ремонт доріг різних рівнів - загальна потреба сягає 51,3 млрд грн. Головною перешкодою для відновлення доріг та залучення інвестицій є відсутність Дорожнього фонду.

Про це повідомив голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин на засіданні транспортного комітету Верховної Ради. За його словами, Агентству потрібно 18,7 млрд грн на ремонт доріг міжнародного й національного значення, 13,7 млрд грн – на ремонт доріг регіонального й територіального значення, 17,4 млрд грн – на ремонт доріг обласного й районного значення, а також не менше 1,5 млрд грн на прифронтові дороги.

"Разом ця сума складає 51,3 млрд грн, якщо ми хочемо зробити все з нормальним ремонтом, який не зійде наступною весною зі снігом. На сьогодні передбачено 4,6 млрд грн", - зазначив Сухомлин.

Він додав, що першочергового ремонту потребують 10-11 млн кв м доріг:

"І на сьогодні для виконання нам потрібно приблизно 10-11 мільярдів гривень, щоб закрити першочергову потребу без прифронтової логістики.

Крім того, він підкреслив, що відсутність Дорожнього фонду є суттєвою перешкодою для системного відновлення доріг та залучення іноземних інвестицій.

"За два останні тижні вже є чотири країни, які попередньо готові надавати кошти в Дорожній фонд. Чому це для них дуже важливо? Дорожній фонд можна контролювати за допомогою наглядових рад. Другий момент – будівництво і інвестиції в українські дороги, в інфраструктуру через Дорожній фонд дають можливість будувати дороги по публічно-приватному партнерству, концесіям. І це механізм який можна використовувати", – сказав Сухомлин.

27 лютого віце-прем’єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив, що в країні зафіксовано понад 23 млн кв м пошкоджень на основних автодорогах.

Раніше голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин повідомляв, що через обмежене фінансування масштабні ремонти доріг в Україні відкладаються на невизначений термін. Проте частину трас планується відновити.

