Частка машин з бензиновими двигунами у продажах нових авто зменшується.

На українському ринку нових легковиків стрімко зростає попит на нові гібриди та електрокари, а частка машин з бензиновими двигунами у продажах зменшується.

Як повідомляє "Укравтопром" в Telegram, цього року на ринку нових легковиків України продовжують домінувати авто з традиційними двигунами внутрішнього згоряння, однак зростаючий попит на гібриди та авто на акумуляторних джерелах живлення стрімко змінюють структуру ринку.

Зазначається, що у порівнянні з першим півріччям минулого року частка машин з бензиновими двигунами у продажах нових авто зменшилась на вісім відсоткових пунктів - з 57% до 49%. Також звузився сегмент дизельних авто – до 22% (мінус один відсотковий пункт).

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Водночас ринкова частка гібридів збільшилась одразу на 5 в.п. - до 18%. Електромобілі охопили 10% ринку нових авто, що на 4 в.п. більше, ніж торік. При цьому без змін, по відношенню до першого півріччя минулого року, залишилась позиція авто з ГБО - 1% автопродаж.

Структура ринку нових авто в першому півріччі: автомобілі з бензиновими двигунами - 49% реєстрацій; дизельні авто – 22%; гібриди – 18%; електромобілі – 10%; автомобілі з ГБО – 1%.

Лідерські позиції в першому півріччі 2023 р. за сегментами зайняли: бензинові авто – Renault Duster; дизельні – Renault Duster; гібридні – Toyota RAV-4; електро – Volkswagen ID.4; авто з ГБО – Renault Duster.

Ринок авто під час війни

Протягом травня в Україні свою першу реєстрацію пройшли 864 легкових авто, виготовлених в Китайській Народній Республіці, що на 11% більше, ніж у квітні. З цієї кількості 603 од. нових автомобілів (+18% до квітня) та 261 од. вживаних (-3%). Серед авто ввезених з Китаю домінували електромобілі, частки яких в реєстраціях становили 43% нових та 97% вживаних.

У перший місяць літа в Україні було зареєстровано 5,6 тисяч нових легкових авто, що майже удвічі більше ніж торік. Проте від показника довоєнного червня 2021 року, платоспроможний попит на нові авто відстає на 36%. Лідером на ринку стала японська марка Toyota.

Також у червні на українському ринку нових комерційних вантажних та спец автомобілів було реалізовано 1 тис. 068 авто, що є кращим результатом за останні 17 місяців.

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