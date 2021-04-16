Деякі АЗС підвищили ціни на бензини до 90 копійок за літр.

Мережеві оператори України 16 квітня підвищили ціни на бензин і дизельне паливо на 10-90 копійок за літр.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

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Повідомляється, що АЗС "Татнафта-АЗС-Україна" підвищила ціни на всі види палива на 72-90 копійок за літр: А-95 подорожчав до 29,10 грн, А-92 — до 28,08 грн, ДП — до 28,62 грн.

У мережі "Укр-Петроль" дизпаливо подорожчало на 70 копійок за літр, бензини — на 60 копійок за літр.

Мережа Motto підвищила ціни на бензини на 33 копійки за літр, на ДП — на 40 копійок. Так, ціна на А-95 збільшилася до 27,15 грн, А-92 — до 26,23 грн, ДП - до 26,08 грн.

У мережі Chipo бензини подорожчали на 12 копійок за літр, ДП — на 22 копійок.

BVS, "Фактор", "Катрал" і Prime підняли ціни на 10-40 копійок за літр.

Що цьому передувало

За дорученням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Україні були створені регіональні спецкомісії, які будуть боротися з фальсифікатом бензину, дизеля та скрапленого газу на АЗС.

Раніше протягом декількох місяців спостерігалося зростання цін на паливо на українських АЗС через істотне збільшення вартості нафти на світових ринках.

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Автор: Ігор Орел