Ремонтні роботи триватимуть принаймні до кінця 2021 року.

Ремонт столичного Шулявського шляхопроводу офіційно продовжили до 31 грудня 2021 року.

Про це повідомив у Facebook журналіст Євген Куксін, опублікувавши відповідний документ.

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"Причиною продовження терміну реконструкції шляхопроводу за майже 2 мільярди з бюджету є введений урядом карантин. От тільки карантин було введено після їзди Кличка квадроциклом в новорічному вбранні. Тоді прес-служба КМДА чомусь назвала цю процесію урочистим відкриттям відремонтованого мосту", - написав він.

Як видно з Додаткової угоди, опублікованої журналістом, її було підписано 24 грудня минулого року.

Після тривалої реконструкції рух Шулявським мостом було відкрито наприкінці 2019 року. Тоді участь у церемонії відкриття брав участь мер Києва Віталій Кличко в образі Діда Мороза.

Падіння стовпів на Шулявському мості: що сталося

15 грудня 2020 року на Шулявському шляхопроводі впали три стовпи лінії електропередач, розташовані на смузі руху в напрямку вул. Гетьмана та вул. Довженка. В результаті інциденту пошкоджено 9 автомобілів. Люди не постраждали.

За фактом падіння електроопор відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 275 Кримінального кодексу України (Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд).

Реконструкція Шулявської розв'язки була проведена у 2019 році.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що головна відповідальність - на генеральному підряднику, який відповідає за якість робіт.

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Автор: УНІАН