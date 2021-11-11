​​​​​​​До держбюджету надійшло майже три мільярди гривень.

В Україні за пільговими умовами розмитнили понад 85 тисяч автомобілів на "єврономерах".

Про це йдеться у повідомленні Державної митної служби у Facebook.

У службі нагадали, що 10 листопада завершився 180-денний термін, відведений для спрощеного митного оформлення й оподаткування транспорту.

За цей період, з 15 червня до 10 листопада 2021 року, вдалося розмитнити понад 85 тисяч автомобілів.

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Де найбільше розмитнено "євроблях":

Закарпаття (15148 автомобілів);

Київ (10752 автомобілів);

Одеса (9999 автомобілів);

Івано-Франківськ (5830 автомобілів);

Чернівці (5506 автомобілів).

Хто ще може розмитнити авто за пільговим режимом?

Учасники бойових дій, які перебували безпосередньо в ООС більш як 90 днів з дня набрання чинності законів (з 15 травня 2021 року), можуть скористатися спрощеннями до 8 лютого 2022 включно.

Розмитнення авто в Україні 2021

12 травня 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав закони, що спрощують процедуру розмитнення авто на єврономерах.

15 червня 2021 року в Україні набули чинності нові правила розмитнення "євроблях".

Пільгово оформити автомобіль дозволялося протягом 180 днів з моменту вступу в силу законів.

Автор: Яна Ставська