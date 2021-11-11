В Україні за пільговими умовами розмитнили понад 85 тисяч автомобілів на "єврономерах".
Про це йдеться у повідомленні Державної митної служби у Facebook.
У службі нагадали, що 10 листопада завершився 180-денний термін, відведений для спрощеного митного оформлення й оподаткування транспорту.
За цей період, з 15 червня до 10 листопада 2021 року, вдалося розмитнити понад 85 тисяч автомобілів.
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Де найбільше розмитнено "євроблях":
- Закарпаття (15148 автомобілів);
- Київ (10752 автомобілів);
- Одеса (9999 автомобілів);
- Івано-Франківськ (5830 автомобілів);
- Чернівці (5506 автомобілів).
Хто ще може розмитнити авто за пільговим режимом?
Учасники бойових дій, які перебували безпосередньо в ООС більш як 90 днів з дня набрання чинності законів (з 15 травня 2021 року), можуть скористатися спрощеннями до 8 лютого 2022 включно.
Розмитнення авто в Україні 2021
12 травня 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав закони, що спрощують процедуру розмитнення авто на єврономерах.
15 червня 2021 року в Україні набули чинності нові правила розмитнення "євроблях".
Пільгово оформити автомобіль дозволялося протягом 180 днів з моменту вступу в силу законів.