Перевізники обмежують рух вантажівок, які прямують з України в бік Словаччини.

Представники спілки перевізників Словаччини заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє Нємецке". Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Перевізники обмежують рух вантажівок, які прямують з України в бік Словаччини. На виїзд зі Словаччини рух вантажівок наразі не блокують", – йдеться в повідомленні ДПСУ у Facebook.

Зазначається, що на цей час перед пунктом пропуску "Ужгород", суміжним зі словацьким "Вишнє Нємецке", в електронній черзі на виїзд до Словаччини перебувають 1263 вантажівки.

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Пропуск легкових автомобілів та автобусів здійснюється в штатному режимі.

Блокування кордону України: що відомо

З 6 листопада перевізники з Польщі розпочали блокувати кордон з Україною на чотирьох напрямках. Через це у чергах на території Польщі знаходилися тисячі вантажівок, чекаючи в'їзду в Україну.

З 1 грудня до польських перевізників приєднався Союз автомобільних перевізників Словаччини, заблокувавши пункт пропуску "Ужгород" на кордоні з Україною. 5 грудня рух вантажівок був відновлений, однак словацькі перевізники погрожували відновити блокаду, якщо ситуація зі скасуванням системи дозволів для українських далекобійників не буде вирішена.

11 грудня місячна блокада найбільшого вантажного пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ", що на кордоні з Польщею, завершена. Було відновлено стабільний рух вантажівок.

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