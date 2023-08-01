Авіакомпанія зробить доступ в інтернет на борту літака безкоштовним.

З 2 серпня 2023 року швейцарська авіакомпанія Swiss International Air Lines, що входить в Lufthansa group, зробить доступ в інтернет в літаку безкоштовним для всіх пасажирів.

Як повідомляє Avianews, дана послуга буде надаватися на далекомагістральних авіалайнерах авіаперевізника. Пасажири під час польоту зможуть отримувати і відправляти тестові та графічні повідомлення через месенджери.

Для цього необхідно підключитися до Wi-Fi мережі на борту літака, через яку забезпечується зв'язок.Трафік в безкоштовному пакеті не обмежений. Обмінюватися повідомленнями можна з будь-якої платформи - мобільного телефону, планшета або ноутбука.

Відео дня

Мандрівники, які хочуть відкрити веб-сайти та переглянути відео, можуть оплатити пакет без обмежень. 4 години доступу обійдуться в 25 швейцарських франків ($29), пакет на весь переліт — 35 швейцарських франків ($40). Для платних пакетів буде діяти обмеження тільки на перегляд сервісів з потоковим відео. Це робиться для того, щоб усі пасажири на борту могли отримати доступ до інтернету з адекватною швидкістю.

Нововведення від авіакомпаній

З початку 2023 року вже кілька великих авіакомпаній запропонували пасажирам безкоштовні пакети доступу в інтернет в літаку, які дозволяють обмінюватися повідомленнями через популярні месенджери. У число таких авіакомпаній входять Air Canada, Turkish Airlines, Emirates, Korean Air.

У липні 2023 року стало відомо про те, що індійський лоукостер IndiGo вигадав спосіб висадки пасажирів з салону літака буквально за лічені хвилини.

30 липня 2023 року стало відомо про те, що авіакомпанія Air France, що є одним з найбільших авіаперевізників світу, заявила про надання пасажирам нової послуги. Тепер пасажири можуть не везти багаж в аеропорт при вильоті з Парижа, а здати його прямо у французькій столиці або її передмістях в період від 30 до 4 годин до вильоту літака.

Латвійська авіакомпанія airBaltic вирішила пригощати своїх пасажирів бочковим пивом під час польоту.

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