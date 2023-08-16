За три доби Туреччина досі офіційно не відреагувала на атаку росіян проти турецького судна.

Напад російського корабля на турецьке торговельне судно біля узбережжя Туреччини є спробою Кремля перевірити межі дозволеного у стосунках з турецьким лідером Реджепом Ердоганом. Про це пише Reuters.

Видання зазначає, що Туреччина, що має другу за чисельністю армію в НАТО, досі публічно не відреагувала на інцидент, який стався за 60 км від її берегів.

"Такий тип агресії, який здійснюється так близько до Стамбула, залишився безконтрольним і не поважає загальні права Туреччини. Мовчання Анкари є дивним, але свідчить про те, що вона все ще розраховує на візит Путіна та повернення до зернової угоди", – заявив турецький аналітик Йорук Ісік.

Відео дня

Reuters нагадує, що відколи Росія вийшла із зернової угоди місяць тому, Україна та деякі західні країни працюють над створенням альтернативних шляхів для українського зернового експорту. Однак Туреччина, що намагається підтримувати дружні відносини із Україною, і з Росією, виступає "тихо проти цього". Анкара хоче, щоб Захід прийняв вимоги Росії для відновлення експорту зерна під наглядом ООН і Туреччини.

Айдін Сезер, колишній турецький дипломат і зовнішньополітичний аналітик з Анкари, сказав, що інспекція Росією судна Sukru Okan під прапором Палау технічно відбулася в зоні бойових дій, враховуючи на попередні заяви Москви і Києв щодо суден, які прямують у ворожий порт.

Оскільки Туреччина відправила бойові безпілотники та іншу зброю в Україну, водночас заявляючи про нейтралітет у війні, "для Туреччини дуже складно знайти свій голос у цьому питанні", вважає Сезер.

Представник міністерства оборони Туреччини, який побажав залишитися анонімним, сказав, що Анкара вивчає рейд у Чорному морі, але не надав більше деталей. За даними фінансово-аналітичного порталу Refinitiv Eikon, після інциденту судно відпливло до румунських територіальних вод.

Інцидент із судном Sukru Okan

13 серпня Міноборони РФ повідомило, що російський військовий корабель відкрив "попереджувальний вогонь" по турецькому суховантажу "Сукра Окан" у Чорному морі, щоб змусити його зупинитися. Після цього на судно висадився російський десант та влаштував обшук. Приводом до цього став той факт, що судно прямувало в український порт.

У МЗС України, коментуючи інцидент, звинуватили Росію у грубому порушенні міжнародного права. Українські дипломати висловили солідарність із Туреччиною та закликали міжнародну спільноту вжити рішучих заходів задля унеможливлення дій РФ, які перешкоджають мирному проходженню суден в Чорному морі.

Вас також можуть зацікавити новини: