Про початок поставок оновленої моделі Model S оголосили під час презентації.

Компанія Tesla нарешті почала поставки оновленого електрокара Model S Plaid.

Про початок поставок оголосив голова компанії Tesla Ілон Маск під час презентації моделі, повідомляє InsideEVs.

На презентації Tesla Model S Plaid також стали відомі технічні характеристики ліфтбека.

Так, аеродинаміку цієї моделі вдалося істотно поліпшити, завдяки зниженню коефіцієнта лобового опору з 0,24 до 0,208. Зазначається, що це найкращий показник серед серійних авто у світі. Перевершити його зможе тільки Mercedes EQS, поставки якого обіцяють почати в цьому році.

Також істотно покращився час зарядки. Щоб поповнити запас ходу на 300 кілометрів Model S Plaid потрібно всього 15 хвилин. Загальний запас ходу становить 627 кілометрів.

Автомобіль отримав новий електропривод із трьома моторами сумарною потужністю 1020 кінських сил. У Tesla стверджують, що це авто може розігнатися до 100 км/год приблизно за дві секунди. Однак, як зазначає InsideEVs, методику підрахунку, яку застосовує сама Tesla, не можна назвати повністю коректною.

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Новий електрокар здатний розігнатися до максимальної швидкості в 322 кілометри на годину, але поки ця можливість недоступна. Для того, щоб досягти такої швидкості, автомобілю потрібно встановити спеціальні колеса й шини, а вони надійдуть у продаж пізніше.

Також автомобіль отримав нову аудіосистему з 22 динаміками, а також принципово новий користувальницький інтерфейс. Останній використовує такий же графічний процесор, що й Sony PlayStation 5.

Варто відзначити, що напередодні старту поставок вартість автомобіля в США зросла на $10 тисяч, до $129990. Це і заявлені технічні характеристики роблять цю модель найдорожчою і найшвидшою в лінійці Tesla.

Однак, у перший час обсяги виробництва не перевищать 100 машин на тиждень, досягнувши 1000 одиниць на тиждень до кінця третього кварталу 2021 року.

Презентація Tesla Model S Plaid російською:

Нагадаємо, вперше про редизайн моделі Model S Tesla оголосила ще в січні цього року. Тоді в компанії обіцяли, що в продаж нові моделі надійдуть у березні 2021 року. А вартість нової версії заявлялася $119,9 тис.

Тоді ж стало відомо, що нова Model S матиме скляний дах, а її кермо швидше нагадує штурвал літака. Основний екран став горизонтальним, розміром 17-дюймів із роздільною здатністю 2200x1300. Його можна злегка повертати праворуч і ліворуч. Бортовий комп'ютер продуктивністю 10 терафлопс дозволить запускати такі ігри, як Witcher 3 і Cyberpunk 2077. Також з'явився додатковий екран для пасажирів на задньому сидінні.

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Автор: Олександр Топчій