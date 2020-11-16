Найбільша в світі зарядна станція Tesla / Twitter
Виробник електромобілів Tesla відкрила в Каліфорнії найбільшу в світі станцію зарядки для транспорту.
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Як повідомляє IXBT, станція мережі Supercharger в місті Файрбо включає в себе 56 зарядних пристроїв. Для водіїв працює міні-маркет і ресторан, живлення станції частково забезпечується за рахунок сонячних навісів.
Нещодавно компанія відзвітувала про введення в дію 20-тисячного зарядного пристрою мережі Supercharger.
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