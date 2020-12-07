За прогнозами до 2040 року на британських дорогах можуть з’явитись близько 30 мільйонів електрокарів.

Зі збільшенням попиту на електричні автомобілі у Британії відкривають першу автозаправну станцію розраховану лише для електрокарів.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на Bloomberg.

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"Прем’єр-міністр Британії Боріс Джонсон має за мету відмовитись від традиційних двигунів автівок до 2030 року, а за прогнозами до 2040 року на дорогах можуть з’явитись близько 30 мільйонів електрокарів. Відкриття окремих АЗС для таких транспортних засобів - логічна відповідь ринку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станція розташована в Ессексі, графстві на сході країни. Будівництвом займається компанія Gridserve and Hitachi Capital U.K. Plc., і ессекська станція - перша з сотні, що відкриються незабаром.

"Компанія інвестувала в проєкт понад мільярд євро. Живлення для 36 станцій швидкісної зарядки будуть генерувати відновлювальні джерела енергії. Технологія дозволяє заряджати батарею, розраховану на 322 кілометри, за 20 хвилин", - підкреслює видання.

Дані галузі показують, що минулого місяця продажі електрокарів у Британії зросли на 122% відносно 2019 року, гібридів - на 77%.

Один кіловат за годину вартує 0,24 фунта (біля 9 гривень), типова зарядка з 20% до 80% для автівки середнього розміру обійдеться у менш як 10 фунтів (понад 370 гривень).

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Автор: УНІАН