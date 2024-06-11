В. о. керівника метрополітену заявив, що усі складні роботи фактично завершили.

На будівельному майданчику між станціями метро "Деміївська" – "Либідська" роботи тривають цілодобово, щоб відновити рух поїздів "синьою гілкою" метро на початку осені 2024 року. Про це у коментарі "Суспільному" заявив в. о. начальника Київського метрополітену Віктор Вигівський.

"Ми зараз фактично дійшли до фінальної стадії робіт у котловані, демонтована верхня частина тунелю і взялися за демонтаж останніх елементів споруди тунелю", – розповів керівник метрополітену.

Він підкреслив, що надалі фахівці візьмуться за монтаж нового монолітного тунелю: "Безпосередньо ще виконуються роботи усередині тунелю та прилеглих ділянках. Це 27 метрів з одного боку і 25 – з іншого. Там уже виконані роботи, що стосується скажімо так "лікування" тунелю і зараз триває робота для підсилення тунелю по периметру", – сказав очільник столичної підземки.

Відео дня

Ремонті роботи триватимуть до кінця літа, потім ще потрібно провести тестові пуски руху поїздів і після цього – вже відновлення руху потягів: "Для себе ми дивимося по інтенсивності виконання, по роботах, які ми виконуємо, що запустити рух поїздів вдасться на початку осені", — прогнозує посадовець.

Він стверджує, що нині усі складні роботи фактично завершили: "Основне питання було забезпечити ефективну роботу у самому котловані, не допустити винесення піску в котлован і доступу води. Цю роботу вже виконали. Далі, якщо вже демонтується тунель, то залишаються тільки роботи щодо монтажу тунелю і безпосередньо роботи в тунелі: прокладання колій, кабелів і запуск руху поїздів", – додав Вигівський.

Закриття станцій на "синій гілці"

9 грудня 2023 року в Києві закрили на ремонт частину синьої гілки метрополітену. У січні голова Офісу трансформацій Максим Бахматов заявив, що аварійну частину метро між станціями "Деміївська" та "Либідська" потрібно не ремонтувати, а будувати заново.

На початку 2024 року депутат Київської міської ради, член тимчасової контрольної комісії щодо аварійної ситуації на метрополітені Тарас Козак заявив, що відновлення експлуатації тунелю метро між станціями "Либідська" та "Деміївська" планується на початок червня. Вже у квітні у КМДА заявили, що відновити рух поїздів "синьою" лінією метро планують до кінця літа 2024 року.

Вас також можуть зацікавити новини: