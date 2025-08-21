Найдовше доведеться чекати на потяги з Івано-Франківська до Черкас та з Трускавця до Києва.

Низка поїздів у напрямку Києва, Західної України, а також міжнародних потягів затримуються після атаки російської окупаційної армії в ніч на 21 серпня, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що станом на 9:30 за Київським часом на понад годину затримуються такі потяги:

№43/44 Івано-Франківськ - Черкаси;

№49/50 Трускавець - Київ;

№7/8 Чернівці - Київ;

№149/150 Івано-Франківськ - Київ;

№51/52 Перемишль - Київ (в обидві сторони);

№227/228 Івано-Франківськ - Краматорськ;

№93/94 Харків - Хелм;

№29/30 Ужгород - Київ.

Станом на 8:19 залізничники повідомляли про затримку потягів №43/44 Івано-Франківськ - Черкаси; №49/50 Трускавець – Київ на понад три години.

В ніч на 21 серпня армія РФ масовано атакувала Україну дронами та ракетами. Значна частина цілей летіла по західних областях України. Вибухи прогриміли, зокрема, на Волині, Львівщині, Хмельниччині, Рівненщині.

У місті Мукачево ворог атакував одне з підприємств міста. У Мукачівській міськраді повідомили про пожежу після ракетного удару.

Під ударом ворога також опинився Львів. За словами очільника Львівської ОВА Максима Козицького, внаслідок удару одна людина загинула, дві – травмовані.

