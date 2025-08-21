Низка поїздів у напрямку Києва, Західної України, а також міжнародних потягів затримуються після атаки російської окупаційної армії в ніч на 21 серпня, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Зазначається, що станом на 9:30 за Київським часом на понад годину затримуються такі потяги:
- №43/44 Івано-Франківськ - Черкаси;
- №49/50 Трускавець - Київ;
- №7/8 Чернівці - Київ;
- №149/150 Івано-Франківськ - Київ;
- №51/52 Перемишль - Київ (в обидві сторони);
- №227/228 Івано-Франківськ - Краматорськ;
- №93/94 Харків - Хелм;
- №29/30 Ужгород - Київ.
Станом на 8:19 залізничники повідомляли про затримку потягів №43/44 Івано-Франківськ - Черкаси; №49/50 Трускавець – Київ на понад три години.
Масована атака Росії 21 серпня - головні новини
В ніч на 21 серпня армія РФ масовано атакувала Україну дронами та ракетами. Значна частина цілей летіла по західних областях України. Вибухи прогриміли, зокрема, на Волині, Львівщині, Хмельниччині, Рівненщині.
У місті Мукачево ворог атакував одне з підприємств міста. У Мукачівській міськраді повідомили про пожежу після ракетного удару.
Під ударом ворога також опинився Львів. За словами очільника Львівської ОВА Максима Козицького, внаслідок удару одна людина загинула, дві – травмовані.