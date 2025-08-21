Росіяни атакували одне з підприємств міста Мукачево.

Під час масованої ракетно-дронової атаки по Україні вночі 21 серпня російські війська атакували місто Мукачево Закарпатської області. Удар підтвердили у міській раді.

У повідомленні зазначається, що під прицілом було одне із підприємств міста.

"Внаслідок ворожої атаки вночі стався удар по території одного з підприємств міста. На місці події працюють рятувальні служби", - розповіли у міськраді.

Там також закликали мешканців зберігати спокій та не поширювати фото й відео з місця події "задля безпеки усіх нас".

Оновлено о 7:08. У Мукачівській міській раді повідомили про пожежу внаслідок ракетного удару і закликали мешканців щільно закривати вікна та без нагальної потреби не виходити на вулицю.

Також стало відомо, що через ворожий удар постраждало 12 людей.

"До лікарні Святого Мартина доставлено каретами швидкої допомоги 10 осіб, ще 2 постраждалих звернулися самостійно. На стаціонарному лікуванні перебуває 5 пацієнтів, один із них переведений до обласної лікарні", - розповіли у міськраді.

Цієї ночі російські війська атакували і Луцьк.

"Сьогодні вночі наша громада вчергове пережила атаку ворога з застосуванням БПЛА та ракети. Слава Богу, станом на цю хвилину потерпілих та загиблих немає", - зазначив міський голова Ігор Поліщук.

Масована російська атака у ніч на 21 серпня

Як повідомляв раніше УНІАН, упродовж всієї ночі Росія масовано атакувала Україну дронами та ракетами різних типів. У всіх областях оголосили повітряну тривогу. Ворожі війська запустили "Шахеди", ракети "Кинджал" з винищувачів МіГ-31К, крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря та крилаті ракети Х-101 з літаків стратегічної авіації Ту-95.

Значна частина цілей летіла по західних областях України. Вибухи прогриміли, зокрема, на Волині, Львівщині, Хмельниччині, Рівненщині.

