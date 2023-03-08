Рух зупинено відразу на п'яти ділянках перетину кордону, уточнили прикордонники.

У середу, 8 березня, в українців можуть виникнути проблеми з перетином угорського кордону через оновлення інформаційної системи на кількох пунктах пропуску.

Про проблему попередили представники Держприкордонслужби в Telegram. Там уточнили, що обмеження діють з 10:00 сьогоднішнього ранку.

"Пропуск через українсько-угорський кордон тимчасово призупинено. З 10:00 тимчасово призупинено пропуск осіб та транспортних засобів у пунктах пропуску "Тиса", "Лужанка", "Косино", "Дзвінкове" та "Вилок", - йдеться у повідомленні.

Також у ДПСУ пообіцяли оперативно повідомити про відновлення пропускних операцій: "Поки просимо обирати інші шляхи до Угорщини", - додали там.

Українців попередили про затримки на кордонах у перші дні березня

Нагадаємо, що з початком весняного сезону прикордонники фіксують особливу активність українців у прикордонних пунктах пропуску з країнами ЄС. Вже 7 березня в ДПСУ попередили про можливі затримки на кордоні з Польщею, Угорщиною та Словаччиною.

Зокрема, черги з машин періодично спостерігаються, попри двосторонні зусилля України й межуючих з нею держав. Так, нещодавно про відкриття нового пункту пропуску оголосила Польща.

Також нещодавно українцям розповіли, як уникнути жахливих черг на кордонах з ЄС: є кілька корисних лайфхаків.

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