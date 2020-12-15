Компанія планує впровадити наступного року ринкову модель замовлення транспортних послуг, за якою держава і місцева влада оплачують перевізникам вартість соціально значущих маршрутів.

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" у 2021 році планує отримати 9 мільярдів гривень доходу від пасажирських перевезень і в середньостроковій перспективі планує зробити Пасажирські перевезення беззбитковими.

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Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці" з посиланням на в.о. члена правління компанії, директора філії "Пасажирська компанія" Олександра Перцовського.

За його словами, в середньостроковій перспективі Пасажирські перевезення залізницею можуть і повинні стати беззбитковими. У 2021 році, згідно з фінпланом АТ "Укрзалізниця", пасажирський бізнес повинен згенерувати 9 мільярдів гривень доходів.

Він також повідомив, що такого результату компанія досягне не тільки шляхом оптимізації витрат і комерційних доходів, а й завдяки впровадженню Public Service Obligation (PSO) - ринкової моделі замовлення транспортних послуг, при якій держава і місцева влада оплачують перевізникам вартість соціально значущих маршрутів.

"Моє завдання - розробити спільно з парламентарями та представниками державних і місцевих органів влади ефективний механізм РЅО. Це не про бюджетні "подачки" чи субсидування, а про замовлення на конкурсній основі послуг з перевезення пасажирів. Зараз, на жаль, ми щорічно маємо борги в сотні мільйонів за перевезення пільгових категорій", - цитує прес-служба слова Перцовського.

Він уточнив, що такий механізм буде прописаний в новому законі "Про залізничний транспорт".

За словами Перцовського, сьогодні "Укрзалізниці" важливо визначити організатора тендеру - сторону, яка встановлює, які маршрути є соціально важливими, на який термін будуть проводитися такі закупівлі, і бюджети яких рівнів будуть використовуватися для покриття витрат.

"Паралельно ми спілкуємося із Запорізькою та Дніпропетровською ОДА та депутатами місцевих рад, щоб провести там пілотний проект з використанням PSO. Під них ми залучимо кредити ЄІБ і ЄБРР, в яких є програми, розраховані на розвиток місцевого транспорту. За ці кошти оновимо рухомий парк. Сподіваємося, що населення побачить економічний ефект", - зазначив він.

Що цьому передувало

"Укрзалізниця" в проект свого фінансового плану на 2021 рік заклала поступове зростання тарифу на пасажирські перевезення - на 2% щомісяця, починаючи з березня.

Довідка УНІАН

"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі.

Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту.

За обсягами вантажних перевезень Українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

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Автор: Павло Степанець