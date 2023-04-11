Залізничники демонтували всі пошкоджені елементи мосту та на їх місці звели фактично новий перехід через річку.

Капітальний ремонт залізничного мосту через річку Ірпінь у Київській області завершено. Як повідомляє Акціонерне товариство "Українська залізниця", цей міст було зруйновано 21 березня 2022 року.

Зокрема, рух поїздів через міст відкрито двома коліями, що дозволить найближчим часом збільшити кількість пасажирських поїздів у напрямку Коростеня та міст-сателітів Києва.

Міст відновлювали працівники львівського мостобудівельного поїзда. Залізничники демонтували всі пошкоджені елементи мосту та на їх місці звели фактично новий перехід через річку.

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При цьому роботи з капітального відновлення залізничного мосту було розпочато в липні 2022 року. Вже торік наприкінці листопада було відновлено рух поїздів непарною колією мосту, а наприкінці березня 2023 року завершено всі роботи з відновлення мосту та відкрито рух парною колією.

"Внаслідок бойових дій на території України було пошкоджено близько 70 залізничних мостів, з яких третину ми вже відбудували. Розуміючи всю важливість залізниці для населення та економіки країни, залізничники докладають максимум зусиль, щоб уся пошкоджена інфраструктура була відновлена в найкоротші терміни та поїзди курсували. Дякую всім залізничникам та нашим партнерам, які надають нам допомогу для відновлення інфраструктури", — зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Відновлення мостів в Україні - деталі

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