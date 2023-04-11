На Миколаївщині відновили ще один міст, що був зруйнований окупантами – у селі Виноградівка. Про це у Telegram повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Він зазначив, що міст поєднує між собою населені пункти Виноградівка, Інгулка та Костичі. Його протяжність 12 м, а ширина – 4,4 м. На цей час вже облаштовано і під’їзди до мосту, додав Кім.
Відновлення мостів в Україні - деталі
23 листопада 2022 року Кім повідомив, що на Миколаївщині необхідно відновити понад 13,5 тис. об’єктів, зруйнованих та пошкоджених внаслідок агресії РФ.
На той час "Укравтодор" займався відновленням шести зруйнованих в області мостів.
15 березня на Миколаївщині відкрили два відновлені мости, зруйновані російськими окупантами. Один міст через річку Інгул у Воскресенській громаді та інший через річку Інгулець у Снігурівській громаді.
Своєю чергою міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зазначив, що міст через річку Інгулець у Баштанському районі Миколаївській області - вже восьмий міст, який відновили за кошти донорів UNITED24, і п‘ятий на деокупованій Миколаївщині.
10 квітня, дорожники відкрили рух транспорту мостом через річку Десна в Чернігівській області, завдяки чому відновлено пряме сполучення Чернігів-Київ.